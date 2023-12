Spexis Aktie News: Spexis tendiert am Freitagmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Spexis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 2,1 Prozent auf 0,047 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 14'524 Punkten notiert. Der Kurs der Spexis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,047 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,048 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'000 Spexis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2023 auf bis zu 0,500 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Spexis-Aktie somit 90,600 Prozent niedriger. Am 14.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,012 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Spexis-Aktie mit einem Verlust von 74,043 Prozent wieder erreichen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Spexis am 23.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Spexis möglicherweise am 21.02.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch