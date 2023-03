Spexis Aktie News: Spexis am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Spexis-Aktie musste um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 0,354 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 13'992 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Spexis-Aktie bei 0,310 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,350 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'469 Spexis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.03.2022 bei 1,348 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,739 Prozent über dem aktuellen Kurs der Spexis-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 0,310 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,194 Prozent könnte die Spexis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.09.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Spexis veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Spexis-Anleger Experten zufolge am 05.09.2024 werfen.

Redaktion finanzen.ch