Spexis Aktie News: Spexis am Freitagmittag im Bullenmodus

Die Aktionäre schickten das Papier von Spexis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 11,8 Prozent auf 0,380 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'231 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Spexis-Aktie bis auf 0,380 CHF. Bei 0,380 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'000 Spexis-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,295 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Spexis-Aktie 240,789 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2023 (0,300 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,053 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 23.05.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.09.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Spexis.

Redaktion finanzen.ch