Spexis Aktie News: Spexis tendiert am Vormittag südwärts

Das Papier von Spexis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 3,4 Prozent auf 0,201 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 14'598 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Spexis-Aktie bei 0,200 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,200 CHF. Bisher wurden via SIX SX 40'000 Spexis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 1,060 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 427,363 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Spexis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2023 (0,012 CHF). Der aktuelle Kurs der Spexis-Aktie ist somit 93,930 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Spexis-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Spexis am 23.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Spexis rechnen Experten am 21.02.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,130 CHF je Aktie in den Spexis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch