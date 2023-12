Spexis Aktie News: Spexis am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Die Spexis-Aktie bewegte sich um 04:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 0,046 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 14'465 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Spexis-Aktie bis auf 0,050 CHF. Bei 0,046 CHF markierte die Spexis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,046 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 87'035 Spexis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 0,500 CHF. 986,957 Prozent Plus fehlen der Spexis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2023 auf bis zu 0,012 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,478 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Spexis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 21.02.2025.

Redaktion finanzen.ch