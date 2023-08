Spexis-Aktie: Kapitalzusage für ColiFin-Studie in Millionenhöhe

Konkret stecken SPRIM Global Investments (SGI) und weitere institutionelle Investoren 2,5 Millionen US-Dollar in das Unternehmen, um die anstehende Phase-3-Studie für das Mittel ColiFin bei zystischer Fibrose zu finanzieren. Die Studie soll im dritten Quartal 2023 starten.

Die 2,5 Millionen Dollar teilen sich einer Mitteilung vom Dienstag zufolge in 1,0 Millionen an besicherten, verzinslichen Schuldtitel mit teilweiser Optionsscheindeckung von SGI auf. Die übrigen 1,5 Millionen Dollar seien nachrangige Schuldtitel, die von institutionellen Anlegern zwangsweise in Eigenkapital umgewandelt werden.

Das frische Kapital ermögliche es Spexis nicht nur, die Copilot-Studie im dritten Quartal zu beginnen, sondern auch weitere Fortschritte mit COPA - den zweiten Teil der geplanten zulassungsrelevanten Wirksamkeits- und Sicherheitsstudie der Phase 3 - zu erzielen.

Erst Ende Juni hatte Spexis den Finanzberater Maxim Group LLC engagiert und bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten auch den eigenen Verkauf nicht ausgeschlossen.

Allschwil (awp)