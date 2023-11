Spexis-Aktie gibt ab: Spexis weiterhin in Verhandlungen über Schulden-Neustrukturierung und Finanzmittel

Der Investor SGI habe nun Massnahmen zur Durchsetzung seiner Interessen im Zusammenhang mit den von ihr gewährten Darlehen ergriffen, teilte Spexis am Mittwoch mit.

Dabei geht es offenbar um Aktien von EnBiotix und Spexis Australien sowie geistige Eigentumsrechte, mit denen die Darlehen besichert sind. Trotz Anfechtung der Vollstreckungsmassnahmen durch Spexis sei SGI zu Gesprächen mit dem Unternehmen über eine mögliche Umstrukturierung der Darlehen und eine mögliche neue Finanzierung bereit, heisst es weiter.

Spexis hatte Anfang November einen Antrag auf Nachlassstundung eingereicht. Der beim Baselbieter Gericht eingereichte Plan beinhalte einen Kostenabbau, eine Schuldenrestrukturierung mit den Haupt-Gläubigern und für den Fall von zusätzlichen Finanzierungen eine Fortsetzung der "Copilot"-Studie mit dem Mittel ColiFin bei zystischer Fibrose, so Spexis.

Spexis-CEO Jeff Wager gibt sich in der Mitteilung zuversichtlich. Auch wenn es keine Sicherheit in Bezug auf den Erfolg der Bemühungen gebe, sehe er in dem Weg die bestmögliche Chance für eine Lösung.

Die Spexis-Aktie gibt an der SIX zeitweise 4,92 Prozent auf 0,058 Franken ab.

tp/uh

Allschwil (awp)