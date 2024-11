Spexis-Aktie: Definitive Dekotierung von der SIX in Kürze erwartet

Wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte, erwartet sie, dass die SIX die Börsenkotierung der Spexis-Aktien in Kürze aufhebt.

Seit Anfang August sind die Aktien bereits vom Handel ausgesetzt, da das Unternehmen nicht in der Lage war, auch eine neu gesetzte Frist zur Einreichung eines revidierten Jahresberichts einzuhalten. Dass der Handel mit den Anteilen während der vergangenen drei Monate sistierte, ist nun ein weiterer Grund für eine mögliche Streichung der Effekten, wie aus der aktuellen Mitteilung hervorgeht.

Nichtsdestotrotz werde Spexis auch weiterhin Optionen verfolgen, die es dem Unternehmen ermöglichen, den Moratoriumsstatus zu verlassen, wird CEO Jeff Wager in der Mitteilung zitiert. Spexis habe das Recht, gegen jeden bevorstehenden Entscheid der SIX zur Dekotierung ihrer Aktien Berufung einzulegen. Obwohl die Wahrscheinlichkeit gering sei, dass Spexis eine solche Berufung einlegen werde, hält sich das Unternehmen den Angaben zufolge die Entscheidung über eine solche Option so lange offen, bis die laufenden Gespräche mit potenziellen Investoren abgeschlossen sind.

