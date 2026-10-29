Speqta Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Speqta Registered veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.06 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.140 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Speqta Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11.82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 8.9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch