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10.08.2026 06:37:00
Spentex Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Spentex Industries veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0.46 INR. Im letzten Jahr hatte Spentex Industries einen Gewinn von -3.700 INR je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Spentex Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 81.85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 304.2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 1.68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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