Spentex Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Spentex Industries äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0.81 INR. Im letzten Jahr hatte Spentex Industries einen Gewinn von 0.030 INR je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 677.5 Millionen INR, gegenüber 1.52 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 55.49 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch