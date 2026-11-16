SPEL Semiconductor: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SPEL Semiconductor hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.17 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.700 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.0 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 86.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.3 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch