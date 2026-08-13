SPEEH Hidroelectrica SA Registered legte Quartalsergebnis vor

SPEEH Hidroelectrica SA Registered hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.81 RON beziffert, während im Vorjahresquartal 2.22 RON je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 2.92 Milliarden RON in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.34 Milliarden RON umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch