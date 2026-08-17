Speee stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Speee gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 24.00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -31.940 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Speee hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.42 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch