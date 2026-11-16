Speee mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Speee stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 25.56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -40.760 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 4.20 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Speee 4.11 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 103.750 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Speee ein Ergebnis je Aktie von -84.880 JPY vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Speee in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2.10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.78 Milliarden JPY im Vergleich zu 16.44 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch