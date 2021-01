Speech Zadarma offre un accès gratuit à son outil d'analyse de reconnaissance vocale largement recommandé jusqu'en mars 2021

BURGAS, Bulgarie, 21 janvier 2021 /PRNewswire/ -- L'analyse des discours transforme de nombreux aspects des affaires, et est particulièrement bénéfique à toute organisation axée sur les ventes. Zadarma, plus connu comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux de VoIP, propose également une fonction de reconnaissance et d'analyse intelligentes de la parole dans le cadre de son offre de télécommunications incroyablement facile à utiliser et très abordable. L'outil permet à un ordinateur d'identifier et de répondre à la parole humaine : la voix enregistrée est transcrite en texte à l'aide de réseaux neuronaux et de modèles sonores qui prennent même en compte et accommodent différentes langues. La fonction d'analyse de reconnaissance vocale de Zadarma transforme chaque appel et conversation interne ou externe en une source de données riche et structurée pour alimenter la veille économique.

Amélioration de l'expérience et de la satisfaction des clients

C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les centres d'appel ont été parmi les premiers à adopter la technologie d'analyse de la parole. En permettant à leurs équipes d'exploiter et d'analyser les données audio, ils ont pu détecter l'émotion, le ton et le stress dans la voix d'un client. Les gestionnaires et les membres de l'équipe du centre d'appel peuvent rapidement identifier les besoins, les souhaits et les attentes d'un client, et évaluer l'efficacité de leurs interactions pour y répondre.

Un meilleur retour sur investissement

L'analyse de la parole peut offrir un retour sur investissement (ROI) rapide et impressionnant grâce à un taux de conversion des ventes plus élevé et à la réduction des délais et des coûts de prestation des services des centres d'appel. L'introduction de l'analyse de la parole permet souvent une réduction bienvenue du coût des rappels inutiles. Les centres d'appel peuvent être plus efficaces car ils sont capables d'adopter une approche de prise de décision opérationnelle basée sur les données. Les économies peuvent être infinies grâce à la réduction des coûts d'assurance et de contrôle de la qualité et, souvent, du coût par appel en raison de la rapidité et de l'efficacité du traitement des appels et de la diminution des transferts.

Un retour d'information et une communication plus rapides

L'analyse de la parole peut également stimuler la croissance en accélérant le cycle de communication. En analysant quelles conversations, phrases et techniques conduisent à plus de ventes, les équipes peuvent affiner et concentrer leurs efforts sur ce qui fonctionne le mieux. Grâce à un retour d'information plus rapide et à une meilleure compréhension, les taux de conversion des ventes augmentent naturellement.

Non seulement l'analyse de la parole automatise toute une série de processus internes, mais elle peut aussi accélérer fondamentalement toute opération commerciale. Zadarma s'associe à des spécialistes de la reconnaissance vocale de premier plan pour fournir un service de qualité supérieure avec une précision incroyable. L'analyse de la reconnaissance vocale est un excellent outil qui peut aider les entreprises à améliorer leurs performances et à améliorer rapidement l'expérience des clients. Pourquoi ne pas profiter des minutes de reconnaissance gratuites que Zadarma propose jusqu'en mars 2021, pour tester l'efficacité des analyses de reconnaissance vocale sur les performances et la productivité de votre équipe de vente aujourd'hui.

https://zadarma.com/en/services/speech-analytics/