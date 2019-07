Spectrum Therapeutics s'associe à l'Association canadienne pour la santé mentale dans le cadre de l'initiative Ça va pas aujourd'hui(MD)

SMITHS FALLS, ON et TORONTO, le 10 juill. 2019 /CNW/ - Spectrum Therapeutics (« Spectrum »), la division médicale de Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) (la « Société » ou « Canopy Growth »), a le plaisir d'annoncer son partenariat avec l'Association canadienne pour la santé mentale (« ACSM »). L'initiative, une première dans son genre pour le chef de file mondial du domaine du cannabis et l'organisation nationale pour la santé mentale, impliquera la collaboration de l'ACSM et de Spectrum Therapeutics afin d'élaborer un module éducatif lié au cannabis en milieu de travail dans le cadre du programme de santé mentale en milieu de travail Ça va pas aujourd'hui de l'ACSM. Ce module, dont le lancement est prévu en début d'année prochaine, comportera divers outils d'engagement numériques et physiques visant à freiner la stigmatisation en milieu de travail liée à la prise de médicaments à base de cannabinoïdes. De plus, il favorisera une meilleure surveillance par un professionnel de la santé lorsque des patients utilisent du cannabis pour traiter une condition médicale. Le contenu inclura également des ressources vidéo présentant des spécialistes du cannabis thérapeutique. Le module comprendra aussi des fiches de renseignements qui fournissent de l'information détaillée et qui offrent d'autres ressources aux lecteurs.

« La stigmatisation entourant le cannabis thérapeutique et la santé mentale empêche les personnes touchées de prendre des mesures concrètes et d'avoir d'importantes discussions. L'un des objectifs de ce partenariat est de freiner cette stigmatisation en favorisant des discussions sur la santé mentale qui sont appuyées par des ressources éducatives basées sur des données probantes, a affirmé le Dr Mark Ware, médecin en chef, Canopy Growth. Pour Spectrum Therapeutics, ce partenariat est une excellente occasion d'aider des gens à mener une meilleure vie en améliorant leur santé physique et mentale. Pour y parvenir, nous fournissons de l'éducation qui leur permet d'en savoir plus et d'avoir des conversations sur le cannabis thérapeutique en milieu de travail. »

Selon certaines estimations, d'ici l'âge de 40 ans, un Canadien sur deux sera atteint d'une maladie mentale ou l'aura déjà été.[1] Cinquante-trois pour cent des Canadiens considèrent l'anxiété et la dépression comme une épidémie au pays[2]. Au Canada, la santé mentale est l'une des principales causes de demandes de prestations d'invalidité en milieu de travail.

Ça va pas aujourd'hui est une initiative fondée sur des données probantes conçue pour aider les employeurs et les employés à transformer la santé mentale au travail. Plus de 500 entreprises à l'échelle du Canada et des États-Unis appuient le programme, qui aide plus de 350 000 employés. En abolissant les barrières et en rendant le sujet de la santé mentale intéressant et accessible à tous les employés, Ça va pas aujourd'hui accroît les connaissances des gens en matière de santé mentale, réduit la stigmatisation et transforme la culture en milieu de travail afin qu'elle appuie davantage la santé mentale et le bien-être de chaque employé. Au cours des six dernières années, l'initiative est devenue un programme très réputé. Parmi ses champions, elle compte plusieurs des employeurs du Canada les plus importants et respectés, qui proviennent d'entreprises, du gouvernement et du secteur social.

« Le système des services de santé mentale du futur n'implique pas seulement les cliniques et les hôpitaux, mais aussi des endroits comme le milieu de travail, où nous pouvons promouvoir les compétences, les connaissances et les pratiques qui nous permettent d'améliorer la santé mentale de la population générale, au lieu de nous limiter aux patients individuels, a affirmé Fardous Hosseiny, chef de la direction national par intérim, ACSM. Grâce au soutien de partenaires comme Spectrum Therapeutics, notre programme Ça va pas aujourd'hui fournira de l'éducation et réduira la stigmatisation. De plus, il favorisera des cultures de sécurité et de soutien pour un Canadien sur cinq aux prises avec un problème de santé mentale durant une année donnée - ainsi que pour tous les Canadiens, puisque nous avons tous une santé mentale. »

La recherche sur l'utilisation du cannabis et la santé mentale n'en est qu'à ses débuts. L'ACSM souligne que d'autres études sont nécessaires pour comprendre la relation entre ces éléments, tant sur le plan des risques que sur celui des avantages potentiels. L'ACSM et Spectrum Therapeutics recommandent fortement aux gens d'obtenir les conseils d'un professionnel de la santé en ce qui concerne tout traitement relatif à la santé mentale, incluant le cannabis thérapeutique.

Spectrum Therapeutics a déterminé qu'il y a beaucoup de besoins médicaux non comblés dans le domaine de la santé mentale. Elle participe actuellement à des recherches cliniques en partenariat avec des centres de recherche et des établissements universitaires de premier ordre afin de cibler le rôle que peut jouer le cannabis dans le traitement des troubles de l'humeur et de l'anxiété. L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur l'œuvre de Spectrum Therapeutics et de Canopy Growth visant à améliorer la compréhension du public en matière de cannabis. Cela comprend des partenariats comme :

Parent Action on Drugs et Canadian Students for Sensible Drug Policy - éduquer les parents, les aidants adultes et les jeunes pour les aider à prendre des décisions responsables par rapport au cannabis.

et - éduquer les parents, les aidants adultes et les jeunes pour les aider à prendre des décisions responsables par rapport au cannabis. La Société de l'arthrite - créer des ressources basées sur des preuves pour aider les gens atteints d'arthrite à en savoir plus sur le potentiel du cannabis thérapeutique comme traitement.

- créer des ressources basées sur des preuves pour aider les gens atteints d'arthrite à en savoir plus sur le potentiel du cannabis thérapeutique comme traitement. L' Université de Colombie-Britannique - don de 2,5 millions de dollars pour la réalisation d'essais contrôlés afin d'évaluer l'utilité potentielle du cannabis pour remédier à la crise de surdoses d'opioïdes, ainsi que pour la mise en place de la chaire de recherche scientifique sur le cannabis de Canopy Growth.

- don de 2,5 millions de dollars pour la réalisation d'essais contrôlés afin d'évaluer l'utilité potentielle du cannabis pour remédier à la crise de surdoses d'opioïdes, ainsi que pour la mise en place de la chaire de recherche scientifique sur le cannabis de Canopy Growth. Les mères contre l'alcool au volant (MADD Canada) et la Coalition canadienne des politiques sur les drogues - effectuer un examen rigoureux des recherches qui ont servi de fondement aux recommandations de MADD Canada au sujet de l'utilisation responsable du cannabis et de la sobriété au volant.

Par l'entremise de ces partenariats et en appuyant des campagnes comme Ça va pas aujourd'hui, Canopy Growth et sa division médicale, Spectrum Therapeutics, sont fières de fournir de l'éducation aux patients, aux familles et aux fournisseurs de soins de santé en ce qui concerne le cannabis thérapeutique et son rôle dans le traitement de certains de nos problèmes de santé les plus communs.

Poussons vert l'avenir (et faisons la promotion du bien-être mental).

______________________________________ [1] Smetanin et coll., (2011). The life and economic impact of major mental illnesses in Canada: 2011-2041. Préparé pour la Commission de la santé mentale du Canada. Toronto : RiskAnalytica. [2] Sondage mené par Maru/Matchbox en septembre 2018 au nom de l'ACSM : https://markets.businessinsider.com/news/stocks/over-half-of-canadians-consider-anxiety-and-depression-epidemic-1027539125 .



Ça va pas aujourd'huiMD est une marque déposée de l'Association canadienne pour la santé mentale.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est l'organisation communautaire du secteur de la santé mentale la plus vaste et la mieux établie au Canada. Grâce à sa présence dans plus de 330 communautés dans l'ensemble des provinces et un territoire, l'ACSM œuvre pour la défense des droits et offre des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes de santé mentale et les maladies mentales, à soutenir le rétablissement et la résilience et, ainsi, à permettre à tous les Canadiennes et Canadiens de s'épanouir pleinement. Pour en savoir plus, visitez cmha.ca/fr.

À propos de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX : WEED, NYSE : CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin - notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules -, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois. Canopy Growth exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents. La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics. Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle. De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur, dont les icônes du cannabis Snoop Dogg et Seth Rogen, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que le leader des boissons alcoolisées Constellation Brands, selon le palmarès Fortune 500, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth possède 12 installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 4,7 millions de pieds carrés, dont plus d'un million de pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com/fr .

À propos de Spectrum Therapeutics

Spectrum Therapeutics (« Spectrum »), la division médicale de Canopy Growth Corporation (TSX : WEED, NYSE : CGC), consacre ses efforts à former les professionnels de la santé et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis thérapeutique et de ses diverses utilisations, ainsi qu'à effectuer des recherches commercialisables à la fine pointe et sur le développement de PI. Fondée au Canada, Spectrum Therapeutics exerce ses activités en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique et en Europe. Ses produits sont offerts dans une vaste gamme de forces et de formats conçus pour simplifier le dialogue sur la force et le dosage, en classant selon un code de couleurs le cannabis thérapeutique en fonction des taux de THC et de CBD.

La gamme de produits de Spectrum Therapeutics comprend la fleur de cannabis entière, les huiles et les innovations, comme les gélules, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics. Grâce à la simplification des produits, aux recherches cliniques rigoureuses et à la formation continue des professionnels de la santé, Spectrum Therapeutics s'engage à répondre aux besoins médicaux non comblés des patients de partout dans le monde.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenue dans ce communiqué. Des exemples de tels énoncés comprennent « visant à freiner la stigmatisation en milieu de travail liée à la prise de cannabis comme médicament », « le contenu inclura également des ressources vidéo présentant des spécialistes du cannabis thérapeutique » et « le module comprendra aussi des fiches de renseignements ». Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans cette information prospective pourraient porter en réalité les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, incluant la création de contenu et les risques figurant dans la notice annuelle de la Société du 24 juin 2019, qui a été déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et qui est disponible dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

