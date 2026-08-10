Spectrum Brands verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Spectrum Brands hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.16 USD gegenüber 0.800 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.69 Prozent auf 753.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 699.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch