Spectral Capital legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Spectral Capital hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Spectral Capital ein Ergebnis je Aktie von -0.010 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 219.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch