Spectra Products vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Spectra Products hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 0.4 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 2.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch