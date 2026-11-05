Spectra Products gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Spectra Products lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0.4 Millionen CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0.4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch