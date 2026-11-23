Specificity hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Specificity hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Specificity im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch