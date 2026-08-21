Specificity hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Specificity hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Specificity ebenfalls 0.010 USD je Aktie eingebüsst.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18.52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0.3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch