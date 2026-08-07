Specialized Medical Company Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Specialized Medical Company Registered hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.18 SAR gegenüber 0.150 SAR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.62 Prozent auf 401.3 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 380.0 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch