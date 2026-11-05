Speciality Restaurants präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Speciality Restaurants veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.43 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Speciality Restaurants ein EPS von 0.960 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.36 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.16 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch