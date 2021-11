SPD will Besetzung der Ministerposten erst kommende Woche präsentieren

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD will die Besetzung ihrer Ministerposten in der neuen Bundesregierung noch nicht bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags präsentieren. Dies werde auf jeden Fall auch nicht in dieser Woche sein, hiess es aus der SPD zu Dow Jones Newswires.

Zuvor hatte die Rheinische Post berichtet, dass die SPD voraussichtlich erst zu ihrem Parteitag am 4. Dezember die Besetzung bekannt geben werde, auf dem über den Koalitionsvertrag abgestimmt wird. Erwartet werde, dass die Grünen bereits an diesem Donnerstag erklären, wer aus ihren Reihen Minister und Ministerin werden soll, damit die Basis vor dem Start der digitalen Urwahl über die wichtigen Personalien im Bilde ist. Die Grünen konnten nicht unmittelbar zu einer Stellungnahme erreicht werden.

Bei der FDP sollen die Ministernamen laut Rheinischer Post zum Parteitag am 5. Dezember vorliegen, auf dem die Liberalen über die Annahme des Koalitionsvertrags entscheiden. Auch die FDP war nicht unmittelbar zu einer Stellungnahme zu erreichen.

