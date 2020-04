SPD und Grüne wieder gleichauf im Sonntagstrend

FRANKFURT (Dow Jones)--Zum ersten Mal seit Mai 2019 liegen SPD und Grüne einer Umfrage zufolge in der Wählergunst wieder gleichauf. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, hätten die Grünen einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche verloren und kommen jetzt auf 18 Prozent. Insgesamt habe die Partei damit 4 Prozentpunkte in vier Wochen verloren. Die SPD hingegen bleibe stabil bei 18 Prozent.

Gewinner der Woche sei wieder die Union. CDU/CSU können ihre Umfragewerte um einen weiteren Prozentpunkt steigern und sind mit 33 Prozent klar stärkste Kraft. Insgesamt hat die Union damit 9 Prozentpunkte in vier Wochen dazugewonnen.

Die Ergebnisse von FDP (6 Prozent), Linkspartei (9 Prozent) und AfD (11 Prozent) seien in dieser Woche unverändert. Die sonstigen Parteien stagnierten bei 5 Prozent.

Laut Bild am Sonntag hat Kantar vom 25. März bis zum 1. April für die Umfrage 1.426 Menschen die Frage gestellt, welche Partei sie wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären.

