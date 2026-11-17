SPC SAMLIP äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 280.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SPC SAMLIP ein Ergebnis je Aktie von 81.00 KRW vermeldet.

Das vergangene Quartal hat SPC SAMLIP mit einem Umsatz von insgesamt 823.44 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 863.08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4.59 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch