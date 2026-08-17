SPC SAMLIP gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SPC SAMLIP gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 376.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 468.00 KRW erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SPC SAMLIP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 847.83 Milliarden KRW im Vergleich zu 823.54 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch