Spartan Drilling Services se félicite de l'octroi de 49 millions de dollars US pour la fourniture d'eau potable au Mozambique

LONDRES, 29 mars 2021 /PRNewswire/ -- Des informations confirment que 49 millions de dollars sont déboursés pour améliorer le secteur de l'eau et garantir l'accès à l'eau à 64 % de la population mozambicaine qui a du mal à s'approvisionner. https://clubofmozambique.com/news/more-than-us49-million-to-improve-water-sector-187523/

Le thème de la Journée mondiale de l'eau 2021 est « Valoriser l'eau ». Il encourage à considérer que « la valeur de l'eau va bien au-delà de son prix ». La Journée mondiale de l'eau est axée sur le sixième objectif de développement durable des Nations unies. Cet axe consiste à garantir à tous, d'ici à 2030, un accès à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène qui permettent de sauver des vies.

Au Mozambique, Wayne Landsberg, fondateur de Spartan Drilling Services (SDS), a déclaré : « SDS et son principal client ont réparé et restauré 100 forages sur les 200 qui doivent encore être débloqués ». Il ajoute : Nous sommes souvent les premiers à réagir et notre action rapide permet aux communautés de retrouver une vie normale. SDS saisi pleinement l'histoire de la connexion humaine, des pensées et des sentiments concernant l'approvisionnement en eau et les valeurs de l'exploration minière en Afrique. » https://www.youtube.com/channel/UCd28a6wehRLjZALw0HEEXXw

Notre étude de cas sur le Mozambique montre que les 3 cyclones ont ruiné 136 755 hectares de cultures, détruit 9 écoles et endommagé au moins 17 autres écoles et 11 hôpitaux. 1 069 maisons détruites, 3 343 partiellement détruites et 1 500 inondées. (Source : INGD). L'étendue des ravages causés par le changement climatique a été capturée par des images satellites diffusées sur les chaînes d'information du monde entier.

Les cyclones ont touché la nappe phréatique, bloqué et contaminé plus de 700 puits de forage qui fournissent la seule eau potable. La plupart des forages étaient inutilisables. En janvier 2021, plus de 15 000 personnes du centre du Mozambique étaient hébergées dans des centres d'hébergement après que leurs maisons aient été dévastées par le cyclone Eloise.

SDS était été parmi les premiers à intervenir sur un terrain difficile où les routes et les champs sont devenus des marécages de boue, réduisant les villageois à l'état de sans-abri et dans le désespoir. SDS a commencé le travail ardu de réparation et de réhabilitation des puits de forage, principalement dans la province de Tete où il a trouvé des habitations entourées d'eau tourbillonnante et non potable. Comme les êtres humains ne peuvent pas vivre sans eau pendant plus de 3 jours, SDS a rétabli l'eau potable immédiatement.

SDS mobilise l'ensemble de ses effectifs pour aider à la réhabilitation des puits de forage et au rétablissement de l'eau dans les communautés dévastées. L'objectif est de rétablir rapidement une eau propre et de permettre aux communautés de retrouver leur vie et leurs moyens de subsistance.

SDS fournit généralement simultanément des services de forage d'eau et d'exploration aux Greenfields et les exploitations minières existantes grâce à plusieurs activités telles que la tarière, le carottage pneumatique, le carottage au diamant, la circulation inverse, y compris le contrôle de la qualité de la circulation inverse.

SDS déploie des équipes de spécialistes pour la réhabilitation des puits de forage tout au long de l'année 2021. Il fait ainsi preuve de courage et d'autodiscipline en travaillant dans des environnements difficiles pour donner le meilleur au Mozambique et à l'Afrique.

A propos de Spartan Drilling Services

Créé en 2016, Spartan Drilling Services (SDS) a des valeurs humanitaires et environnementales avec des compétences pour naviguer sur des terrains incertains. Il apporte des solutions de forage clé en main aux bailleurs de fonds internationaux et aux clients au Mozambique qui ont besoin d'eau potable et/ou de services de forage d'exploration minière. Ces deux services approuvés en matière de sécurité, de santé et d'environnement(SHE) sont liés, car le secteur minier joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement en eau, l'émancipation économique et la protection de l'environnement. SDS est désormais enregistré au Royaume-Uni. https://www.youtube.com/channel/UCd28a6wehRLjZALw0HEEXXw

