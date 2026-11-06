Spartan Delta informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Spartan Delta stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 129.6 Millionen USD gegenüber 59.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch