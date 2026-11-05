Spartan Delta: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Spartan Delta hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 CAD gegenüber 0.030 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Spartan Delta im vergangenen Quartal 181.5 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 122.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Spartan Delta 81.7 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch