Spartacus Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Spartacus Acquisition A hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.24 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Spartacus Acquisition A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4.17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch