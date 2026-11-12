Spartacus Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Spartacus Acquisition A hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1.6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch