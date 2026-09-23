Sparta Commercial Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sparta Commercial Services hat am 21.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Sparta Commercial Services hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das vergangene Quartal hat Sparta Commercial Services mit einem Umsatz von insgesamt 0.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 50.0 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch