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31.08.2026 06:37:00
Sparta Capital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sparta Capital hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sparta Capital in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38.80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.5 Millionen CAD im Vergleich zu 4.2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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