Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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19.09.2026 13:52:47
Sparpaket könnte zu klein sein: Sind bei Porsche weitere Tausende Jobs in Gefahr?
Porsche AutomobilDer Sportautobauer Porsche war einst eine Ertragsperle im VW-Konzern. Doch die Nachfrage ist drastisch gesunken und der Tochter zwingt den Mutterkonzern-VW zur Aufgabe seiner Jahresziele. Einem Bericht zufolge stehen weitere 4000 Jobs auf der Kippe.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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