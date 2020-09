Sparkassen-Volkswirte: BIP ohne zweiten Shutdown Ende 2020 bei 95%

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Chefvolkswirte der Sparkassen erwarten, dass die Wirtschaftsleistung Deutschlands zum Jahresende wieder 95 Prozent des Vorkrisenniveaus erreichen wird, wenn es nicht einem zweiten Shutdown kommt. Da dies aber immer noch einer Rezession entspräche, sei eine lockere Geldpolitik weiterhin angemessen, urteilen die Ökonomen in einem aktuellen Positionspapier. Allerdings sprechen sie sich gegen weitere Leitzinssenkungen und für eine stärkere Freistellung der Institute vom negativen Einlagensatz der Europäischen Zentralbank (EZB) aus.

"Ohne einen zweiten flächendeckenden Shutdown wird die Wirtschaftsleistung gegen Jahresende in Deutschland wieder auf etwa 95 Prozent des Vor-Corona-Standes ansteigen - das entspricht jedoch nach wie vor einem Rezessionsniveau", heisst es in dem Papier. Damit sei die ökonomische Krise also alles andere als beendet. Eine wirkliche Normalisierung könne es erst geben, wenn das Virus keine Beeinträchtigungen des täglichen Lebens mehr verursache und sich damit auch die Aktivität in den "Kontaktbranchen" wie Tourismus, Gastronomie, Verkehr, Live-Veranstaltungen normalisieren könne.

"Dies kann nur durch den erhofften erfolgreichen Abschluss von Impfkampagnen im kommenden Jahr erreicht werden", meinen die Experten. Für die Geldpolitik bedeutet dies ihrer Ansicht nach, dass die Notfallmassnahmen noch unverändert bis ins kommende Jahr hinein fortgesetzt werden sollten, bis insbesondere anhand des Voranschreitens bei der Impfthematik mehr Klarheit für die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der kommenden Jahre vorliegt.

Dann aber, so fordern die Ökonomen, müsse auch eine langsame Normalisierung der Politik beginnen. "Der schlimmste Fehler, den die Wirtschaftspolitik jetzt begehen kann ist, anzunehmen, dass die erhebliche Erhöhung von Kreditvolumina und öffentlicher wie privater Verschuldung, die in den vergangenen Monaten wie von Geisterhand problemlos möglich erschien, ein Dauerinstrument zur Erholung ist", warnen sie. "Eine perspektivische Normalisierung muss konzipiert und signalisiert werden", sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, dem Wertpapierhaus der Sparkassen.

Eine weitere Senkung der Leitzinsen halten die Chefvolkswirte für nicht angebracht. Die entstandene hohe Überschussliquidität wird ihrer Meinung nach zunehmen und kann nicht direkt zurückgeführt werden. "Eine Erhöhung der Freistellung vom negativen Einlagezins im 'Tiering'-System sollte daher jetzt zeitnah folgen", fordern sie. Das würde die Ertragskraft der Kreditinstitute stärken, die Liquiditätssteuerung verbessern und sich daher positiv auf die Kreditvergabefähigkeit an die Realwirtschaft auswirken.

