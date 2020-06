Spark Love, une nouvelle application de rencontre axée sur la créativité, s'installe à Toronto ayant choisi le Canada pour amorcer son lancement mondial

TORONTO, 24 juin 2020 /CNW/ - Les célibataires canadiens sont les tout premiers au monde à pouvoir essayer Spark, une nouvelle application de rencontre destinée aux internautes qui souhaitent que les rencontres en ligne offrent plus de possibilités d'expression personnelle et d'interaction créative.

Lancée à Toronto ce mois-ci, l'application Spark est le dernier cri de Spark Networks, la société initiatrice d'applications de rencontres mondiales bien connues comme Zoosk.

Dressant le tableau général de l'application, indiquant que Spark est née d'une frustration croissante face à l'approche uniforme de nombreux sites de rencontres en ligne, Tobias Plaputta, chef de projet, a déclaré : « Nous avons vu sur le marché des cyber-rencontres un créneau appli qui pourrait aider les gens à vraiment personnaliser leur profil, la façon dont ils se présentent. »

« Pour nous, et nous en sommes convaincus, les gens sont plus qu'une simple biographie, et c'est pourquoi nous avons conçu Spark autour du concept de 'cadres'. Ce sont, par exemple, des filtres de photos et des cartes à questions interactives qui permettent aux utilisateurs de dresser un profil unique et de tisser des liens avec d'autres personnes en se fondant sur qui les intéresse. »

Selon Plaputta, l'équipe Spark a également « pris des mesures pour favoriser les rencontres ancrées sur la personnalité d'abord et la démographie ensuite », comme le fait par exemple de ne pas afficher l'âge des utilisateurs sur les profils ainsi que l'explique Plaputta : « Nous sommes d'avis que l'accent mis sur l'âge peut détourner l'attention des gens de l'âme sœur recherchée. »

Après le lancement fructueux de Spark à Toronto, Ottawa, Vancouver, Montréal, Calgary, Edmonton et Winnipeg, l'équipe s'emploie en ce moment à en amplifier la présence dans tout le Canada, et ce, dans le courant de l'été.

De son côté, Plaputta, qui soutient que son équipe avait choisi le Canada exprès l'ayant trouvé le terrain de lancement idéal de Spark, a également tenu de préciser : « Pour inciter nos membres à s'exprimer librement, nous nous sommes efforcés de leur offrir un environnement convivial et sans jugement. Nous avons estimé que le Canada était l'endroit idéal pour y parvenir étant donné que les célibataires canadiens ont la réputation d'être gentils mais intéressants, décontractés mais audacieux. C'est exactement le creuset de traits de caractère que nous recherchions. »

L'application Spark, sous iOS, est actuellement disponible dans tout le Canada, en anglais, et la version Android est prévue pour l'automne.

À propos de Spark

Lancée en 2020, Spark, une application de rencontres centrée sur les concepts de créativité et d'expression individuelle, est l'une des marques du portefeuille que détient Spark Networks SE, un leader mondial des rencontres en ligne dont le siège est à Berlin et qui exploite des bureaux à New York et dans l'Utah.

