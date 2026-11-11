Sparekassen Sjaelland präsentierte Quartalsergebnisse

Sparekassen Sjaelland lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10.30 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9.00 DKK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 526.4 Millionen DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 488.7 Millionen DKK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch