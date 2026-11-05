SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert legte Quartalsergebnis vor

SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 3.85 NOK. Im letzten Jahr hatte SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert einen Gewinn von 4.48 NOK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.60 Milliarden NOK – ein Plus von 0.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert 3.57 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 4.01 NOK sowie einen Umsatz von 1.76 Milliarden NOK belaufen.

Redaktion finanzen.ch