Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13.30 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 18.24 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 592.0 Millionen NOK gegenüber 587.0 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch