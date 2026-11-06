Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11.29 NOK gegenüber 11.78 NOK im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.43 Prozent auf 573.0 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 554.0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch