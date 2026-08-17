SpareBank 1 Nordvest Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SpareBank 1 Nordvest Registered gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6.09 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6.33 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 568.0 Millionen NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 571.0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch