SpareBank 1 Nordvest Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SpareBank 1 Nordvest Registered liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SpareBank 1 Nordvest Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2.88 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SpareBank 1 Nordvest Registered 4.73 NOK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 515.0 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 520.0 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch