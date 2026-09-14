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14.09.2026 06:37:00
Spanish Broadcasting System A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Spanish Broadcasting System A hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Spanish Broadcasting System A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8.89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 31.3 Millionen USD im Vergleich zu 34.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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