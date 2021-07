Spanische Telefonica hebt Prognose leicht an - Funkturm-Verkauf treibt Gewinn

MADRID (awp international) - Der spanische Telekomkonzern Telefonica will nach einem besser als erwarteten ersten Halbjahr für 2021 eine Schippe drauflegen. Der wechselkursbereinigte Umsatz und das operative Ergebnis (Oibda) sollen nun stabil bleiben und bestenfalls leicht steigen, wie die Telefonica-Deutschland-Mutter am Donnerstag in Madrid mitteilte. Zuvor war der Vorstand von Werten auf dem Vorjahresniveau ausgegangen.

Im zweiten Quartal ging der Umsatz um 3,6 Prozent auf knapp zehn Milliarden Euro zurück. Bereinigt um die Folgen des starken Euro habe das Plus allerdings 3,4 Prozent betragen. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn sank um fünf Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Das Ergebnis lag damit im Rahmen der Erwartungen. Unter dem Strich stand wegen des Verkaufs der Funktürme an American Tower ein Gewinn von 7,7 Milliarden Euro nach 425 Millionen im Vorjahr./ngu/zb/jha/