Spanische Bank BBVA schreibt über eine Milliarde US-Dollar auf US-Geschäft ab

Die spanische Grossbank BBVA muss eine Milliardenabschreibung auf ihr US-Geschäft vornehmen.

Die Wertberichtigungen beliefen sich auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Madrid mit. BBVA begründete dies mit der negativen Zinsentwicklung in den USA, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte. Dies werde in Verbindung mit der schwächeren Konjunkturentwicklung zu niedrigeren Gewinnen führen als zunächst angenommen, hiess es weiter.

MADRID (awp international)