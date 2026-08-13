Span Diagnostics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Span Diagnostics präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -1.64 INR. Ein Jahr zuvor waren -0.310 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.2 Millionen INR – eine Minderung von 4.77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.7 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch