Spahn: Impfstoffproduktion braucht Vorlauf

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich gegen Kritik gewandt, in Deutschland seien nicht ausreichend Produktionskapazitäten für den Impfstoff gegen das Coronavirus aufgebaut worden. "Ich verstehe diesen Impfnationalismus nicht, dass alles jetzt in Deutschland auf einmal sein muss", sagte Spahn im ZDF-Morgenmagazin. Deutschland sei gut damit gefahren, sich in der Pandemie europäisch zu vernetzen.

Forderungen nach einer Freigabe der Lizenzen, wie sie die Linke erhoben hatte, bewertete der CDU-Politiker skeptisch. Er wundere sich über den Eindruck, dass man die Produktion innerhalb von drei oder vier Wochen "beliebig hochfahren" könne. "Das ist so ziemlich das Komplexeste, was es gibt in der Arzneimittelproduktion", erklärte er. "Das braucht Vorlauf."

Man arbeite aber zusammen mit dem Impfstoffhersteller Biontech daran, dass es zusätzliche Produktionsstätten in Marburg gebe, wo noch im Februar oder März begonnen werden solle. "Das würde die Menge enorm erhöhen."

Der Gesundheitsminister zeigte sich insgesamt zufrieden mit dem Impfbeginn am Wochenende. "Das war ein guter Start", meinte Spahn. Weniger als ein Jahr nach Auftauchen eines neuen Virus einen Impfstoff zur Verfügung zu haben, sei eine enorme Leistung der Wissenschaft. "Wenn wir unser Leben zurück wollen, dann brauchen wir eben diesen Impfstoff und diese Impfung", betonte er.

